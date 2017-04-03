Как актёры играют в видеоиграх

Аарон Стэтон — L.A. Noire

Разработчики видеоигр любят приглашать звёзд первой величины, чтобы они своим именем подкрепили продажи продукта и повысили продуктивность пиар-компании. Но так происходит не всегда. Аарон Стэтон — актёр второго плана, который засветился в паре громких сериалов, но главная роль ему могла только сниться.

Он получил роль главного героя в игре L.A. Noire, которая получила свою популярность из-за проработанной лицевой анимации. Ведь вам как детективу необходимо читать мимику персонажей. К сожалению, это стало проклятием Стэтона. Все запомнили его как детектива Коула Фелпса из той игры про детектива от Rockstar. Вряд ли ему удастся перебить эту славу другой ролью, ведь после L.A. Noire у него не было ни одного крупного проекта.

Уиллем Дефо и Эллен Пейдж — Beyond: Two Souls

Проекты Дэвида Кейджа сложно назвать играми в полном понимании слова. Это интерактивные фильмы, и играют в них вполне реальные актёры. Элен Пейдж, сыгравшая главную героиню Джоди, даже номинировалась на "Оскар" за роль в фильме "Джуно". А Уиллем Дефо уже заслужил статус культового актёра за свою роль в "Святых из трущоб".

Кстати, героиня игры The Last of Us — Элли — в первом концепте была как две капли воды похожа на Эллен Пейдж. Это вызвало негодование со стороны актрисы, ведь она как раз работала на площадке игры Beyond: Two Souls. После чего её внешность была изменена.

Джек Блэк — Brutal Legend

Один из самых смешных актёров современности решил пойти дальше. Не просто поучаствовать в разработке видеоигры, но и стать её главным героем. Наверное, у каждого есть такая мечта, но только Джеку удалось реализовать её. Руководителем проекта была Тим Шейфер. Именно он стал ключевым звеном по воплощению Блэка в качестве роуди Эдди Риггса.

Помимо Джека в игре появляются настоящие иконы рока — Оззи Осборн, Лита Форд, а Лемми из Motorhead вообще должен был стать протагонистом игры. Но Блэк заменил его на этом поприще. Кстати, такой набор знаменитых музыкантов позволил игре обзавестись приличным саундтреком, который не оставит вас равнодушным.

Кит Харингтон и Кевин Спейси — Call of Duty

Война между Call of Duty и Battlefield идёт уже много лет. Судя по тому, что Activision привлекают всё больше знаменитых актёров, они понимают, что война проиграна. Хотя актёрская игра остаётся на высшем уровне. Так, антагонистами в CoD побывали Кевин Спейси, обладатель двух "оскаров", и Кит Харингтон, звезда телесериала "Игра престолов".

Но, к сожалению, как бы хорошо ни отыгрывали актёры благодаря чудесам Motion Capture, наблюдать за историей абсолютно неинтересно. Ты просто бежишь и стреляешь, бежишь и стреляешь. Так продолжается уже много лет. Но если за сюжетными поворотами Modern Warfare было интересно наблюдать, то в новых релизах сценарии оставляют желать лучшего. Тут даже голливудские звёзды не помогут.

Шон Эшмор, Доминик Монаган, Эйдан Гиллен — Quantum break

Quantum Break была игрой, ради которой должны были покупать Xbox One. Но, к сожалению, звёзды сложились иначе. Даже привлечение актёров, чьи лица мелькают в телевизоре с заметной частотой, не спасло разработчиков от краха. Просто задумайтесь: вы вообще помните о существовании этой игры?

Главную роль исполнил Шон Эшмор. Кстати, у него есть брат-близнец Аарон Эшмор. Но если его появление можно объяснить желанием вырваться из сериальной среды, то появление Доминика Монагана — Мери из "Властелина Колец" и Эйдана Гиллена — Петир Бейлиш из "Игры престолов" остаётся загадкой. Выглядит игра хорошо, но вот играть в неё неинтересно. А в карьере актёров этот проект ничего не изменит.