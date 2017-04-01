Автор серии BioShock рассказал про свою новую игру

После выхода шутера BioShock: Infinite Кен Левин покинул студию Irrational Games и отправился искать вдохновение для своей новой, независимой игры. В итоге Левин основал собственную студию Ghost Story. О будущем проекте новой команды он рассказал в интервью Eurogamer.

По словам Левина, его новая игра будет сложнее, чем серия BioShock. Ему нравится, когда игрока испытывают сложностью, а не дают ему всё необходимое прямо в руки. Идея более трудных проектов нравится Кену ещё и потому, что игрок не сможет пройти за выходные то, что разработчики создавали пять лет.