Автор серии BioShock рассказал про свою новую игру
Автор культовой серии игр BioShock Кен Левин поделился подробностями своего будущего проекта.
После выхода шутера BioShock: Infinite Кен Левин покинул студию Irrational Games и отправился искать вдохновение для своей новой, независимой игры. В итоге Левин основал собственную студию Ghost Story. О будущем проекте новой команды он рассказал в интервью Eurogamer.
По словам Левина, его новая игра будет сложнее, чем серия BioShock. Ему нравится, когда игрока испытывают сложностью, а не дают ему всё необходимое прямо в руки. Идея более трудных проектов нравится Кену ещё и потому, что игрок не сможет пройти за выходные то, что разработчики создавали пять лет.
Создатель BioShock Кен Левин рассказал про свою новую игру
Фото: © wikipedia.org/Game Developers Conference
В качестве основных источников вдохновения Левин назвал нелинейное повествование из "Ходячих мертвецов" от Telltale Games и систему Nemesis из экшена Middle-Earth: Shadow of Mordor. Он заявил, что при создании новой игры ориентируется прежде всего на этот фактор: действия игрока должны взаимодействовать с виртуальным миром и сюжетом.