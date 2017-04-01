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Регион
Опубликовано 1 апреля 2017, 14:42

Обновление для For Honor упростило получение внутриигровых предметов

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ForHonorGame

Фото: © facebook.com/ForHonorGame

Ubisoft решила ответить на недовольство игроков системой монетизации в For Honor. Теперь зарабатывать виртуальную валюту намного проще.

Ubisoft выпустила обновление для экшена For Honor, в котором увеличено количество получаемой внутриигровой валюты — стали. Она нужна для приобретения новых героев и частей брони. Ранее игроки неоднократно высказывали недовольство тем, что за проведённые бои выдают слишком мало стали, тем самым вынуждая вкладывать в For Honor реальные деньги. Дошло до того, что разработчикам почти объявили бойкот.

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Обновление для For Honor увеличило количество получаемой стали

Фото: © facebook.com/ForHonorGame

После обновления за каждый проведённый бой и каждое выполненное задание начисляется намного больше стали, чем ранее. Тем самым Ubisoft надеется разрешить возникший с игроками конфликт.

Также разработчики вернули карты "Речной форт" и "Высокий форт". Наконец, все игроки получили премиум-статус на три дня в качестве компенсации за проблемы с серверами 28 марта.

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Станислав Погорский
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