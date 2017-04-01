Обновление для For Honor упростило получение внутриигровых предметов

Ubisoft решила ответить на недовольство игроков системой монетизации в For Honor. Теперь зарабатывать виртуальную валюту намного проще.

Ubisoft выпустила обновление для экшена For Honor, в котором увеличено количество получаемой внутриигровой валюты — стали. Она нужна для приобретения новых героев и частей брони. Ранее игроки неоднократно высказывали недовольство тем, что за проведённые бои выдают слишком мало стали, тем самым вынуждая вкладывать в For Honor реальные деньги. Дошло до того, что разработчикам почти объявили бойкот.

После обновления за каждый проведённый бой и каждое выполненное задание начисляется намного больше стали, чем ранее. Тем самым Ubisoft надеется разрешить возникший с игроками конфликт.

Также разработчики вернули карты "Речной форт" и "Высокий форт". Наконец, все игроки получили премиум-статус на три дня в качестве компенсации за проблемы с серверами 28 марта.