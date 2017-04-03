Градостроительный симулятор Cities: Skylines выйдет на Xbox One в апреле

Paradox Interactive объявила точную дату выхода ранее анонсированной версии Cities: Skylines на Xbox One. Консольная версия градостроительного симулятора станет доступна во всём мире уже 21 апреля.

Разработкой Cities: Skylines — Xbox One Edition занимается студия Tantalus Media, она же ответственна за оптимизацию управления под геймпад.