Градостроительный симулятор Cities: Skylines выйдет на Xbox One в апреле
Фото: © wikipedia.org
Компания Paradox Interactive объявила дату выхода градостроительного симулятора Cities: Skylines на Xbox One.
Paradox Interactive объявила точную дату выхода ранее анонсированной версии Cities: Skylines на Xbox One. Консольная версия градостроительного симулятора станет доступна во всём мире уже 21 апреля.
Разработкой Cities: Skylines — Xbox One Edition занимается студия Tantalus Media, она же ответственна за оптимизацию управления под геймпад.
Cities: Skylines выйдет на Xbox One в конце апреля
Фото: © wikipedia.org
Cities: Skylines на Xbox One будет продаваться в комплекте с дополнением After Dark, которое добавило в игру контент, посвящённый ночной жизни и туризму.