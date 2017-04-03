Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 05:22

Градостроительный симулятор Cities: Skylines выйдет на Xbox One в апреле

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Компания Paradox Interactive объявила дату выхода градостроительного симулятора Cities: Skylines на Xbox One.

Paradox Interactive объявила точную дату выхода ранее анонсированной версии Cities: Skylines на Xbox One. Консольная версия градостроительного симулятора станет доступна во всём мире уже 21 апреля.

Разработкой Cities: Skylines — Xbox One Edition занимается студия Tantalus Media, она же ответственна за оптимизацию управления под геймпад.

image

Cities: Skylines выйдет на Xbox One в конце апреля

Фото: © wikipedia.org

Cities: Skylines на Xbox One будет продаваться в комплекте с дополнением After Dark, которое добавило в игру контент, посвящённый ночной жизни и туризму.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • xboxone
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar