Пользователям сервиса "Google. Карты" предложили сыграть в Ms. Pac-Man
Скрин © L!FE
В честь ежегодного Дня дурака компания Google запустила игру Ms. Pac-Man прямо внутри своего картографического сервиса.
Для того чтобы сыграть в культовую аркаду, необходимо зайти в "Google. Карты" и нажать на соответствующую пиктограмму. Пользователи могут выбрать любую локацию, превратив её в один из уровней игры. Опция доступна как в мобильном приложении, так и в веб-версии сервиса.
Компания Google превратила улицы городов в лабиринты из игры Ms. Pac-Man
Скрин © L!FE
Ms. Pac-Man — продолжение аркады Pac-Man, выпущенное компанией Midway Manufacturing в 1982 году. Игроку необходимо собрать все очки и фрукты, разбросанные по лабиринту, и при этом суметь ускользнуть от привидений, преследующих главную героиню. В 2009 году журнал Game Informer опубликовал рейтинг "200 лучших игр всех времён", в котором Ms. Pac-Man оказалась на почётном 10-м месте.