Пользователям сервиса "Google. Карты" предложили сыграть в Ms. Pac-Man

Для того чтобы сыграть в культовую аркаду, необходимо зайти в "Google. Карты" и нажать на соответствующую пиктограмму. Пользователи могут выбрать любую локацию, превратив её в один из уровней игры. Опция доступна как в мобильном приложении, так и в веб-версии сервиса.