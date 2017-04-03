Студия Psyonix объявила о выпуске тематического дополнения для Rocket League, посвящённого "Форсажу-8".

Небольшое платное дополнение для гоночной аркады Rocket League добавит в игру автомобиль героя Вина Дизеля из "Форсажа-8" — Dodge Ice Charger.

Дополнение под названием The Fate of the Furious будет стоить два доллара. Его выход состоится уже 4 апреля, за неделю до выхода фильма "Форсаж-8".

В Rocket League появится автомобиль из "Форсажа-8" Скриншот © L!FE