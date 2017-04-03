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Опубликовано 3 апреля 2017, 06:53

В Rocket League появится автомобиль из "Форсажа-8"

Кадр видео &ldquo;Rocket League&reg; - The Fate of the Furious Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Rocket League® - The Fate of the Furious Trailer”. Скриншот © L!FE

Студия Psyonix объявила о выпуске тематического дополнения для Rocket League, посвящённого "Форсажу-8".

Небольшое платное дополнение для гоночной аркады Rocket League добавит в игру автомобиль героя Вина Дизеля из "Форсажа-8" — Dodge Ice Charger.

Дополнение под названием The Fate of the Furious будет стоить два доллара. Его выход состоится уже 4 апреля, за неделю до выхода фильма "Форсаж-8".

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В Rocket League появится автомобиль из "Форсажа-8"

Скриншот © L!FE

Ранее Psyonix выпускала подобные автомобили и по мотивам других известных франшиз. Игроки Rocket League могут приобрести известные транспортные средства из "Бэтмена" и серии "Назад в будущее".

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Станислав Погорский
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