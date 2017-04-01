Боевики "Боко Харам" похитили 22 девушки из нигерийских деревень

В ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам"* похитили 22 девушки в возрасте 14–17 лет.

Как сообщает агентство AFP, первое нападение произошло 30 марта. Боевики приехали в пикапах и забрали с собой 14 девушек. Местные жители сообщили, что ещё четверых они забрали после попытки убежать.

При этом в ходе своей акции боевики никому не причинили вреда и не предпринимали попыток расстрелять убегающих жителей деревни, добавил очевидец.

Четырёх других девушек исламисты забрали в ходе второго нападения. Агентство также сообщает, что боевики убили пастуха, который отказался заплатить им выкуп.