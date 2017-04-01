NVIDIA представила G-Assist — ИИ, который поможет побеждать в онлайн-играх

Компания NVIDIA лучше других знает, с какими проблемами сталкиваются современные геймеры. Некоторые из них решит искусственный интеллект.

Первого апреля компания представила новый игровой помощник GeForce® GTX® G-Assist™, который является миниатюрным GPU с габаритами флешки. Однако его мощности достаточно для запуска библиотек NVIDIA AI, которые помогут геймерам в повседневных задачах. Новинка поддерживает более 10 080 игр на старте и добавляет в них множество полезных функций.

Например, с технологией GeForce GhostPlay™ игрокам больше не придётся подводить свою команду в напряжённых онлайн-играх — ИИ продолжит играть за них, когда те решат отойти от компьютера, чтобы попить воды или забрать с порога доставленную пиццу. GhostPlay™ собирает игровые данные, включая число убийств и скорость реакции, а затем действует в игре на уровне каждого конкретного геймера, так что друзья никогда не узнают, что он отходил.