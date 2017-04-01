СМИ: Ким Чен Ын в прошлом году спустил $41 тыс. на американский крепкий ликёр

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в 2016 году потратил более 41 тысячи долларов (около 2,3 миллиона рублей) на крепкий американский ликёр. Об этом сообщило издание Mail Online.

North Korean dictator Kim Jong-un has a taste for hard liquor https://t.co/cz7uY9xeeQ — Daily Mail Online (@MailOnline) 1 апреля 2017 г.

По данным издания, представители элиты КНДР также потратили в прошлом году 159 тысяч долларов (около 8,8 миллиона рублей) на пиво и вино из Германии, 60 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) — на итальянский сыр и 897 тысяч долларов (49,8 миллиона рублей) — на бразильский кофе.