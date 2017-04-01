СМИ: Ким Чен Ын в прошлом году спустил $41 тыс. на американский крепкий ликёр
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в 2016 году потратил более 41 тысячи долларов (около 2,3 миллиона рублей) на крепкий американский ликёр. Об этом сообщило издание Mail Online.
North Korean dictator Kim Jong-un has a taste for hard liquor https://t.co/cz7uY9xeeQ— Daily Mail Online (@MailOnline) 1 апреля 2017 г.
По данным издания, представители элиты КНДР также потратили в прошлом году 159 тысяч долларов (около 8,8 миллиона рублей) на пиво и вино из Германии, 60 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) — на итальянский сыр и 897 тысяч долларов (49,8 миллиона рублей) — на бразильский кофе.
Mail Online также отмечает, что средняя годовая зарплата в КНДР варьируется от 800 до 1,6 тысячи долларов в год, а треть детей в стране недоедает.