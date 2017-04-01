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Регион
Опубликовано 1 апреля 2017, 14:30

СМИ: Ким Чен Ын в прошлом году спустил $41 тыс. на американский крепкий ликёр

Фото:&copy; РИА Новости/ Илья Питалев

Фото:© РИА Новости/ Илья Питалев

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в 2016 году потратил более 41 тысячи долларов (около 2,3 миллиона рублей) на крепкий американский ликёр. Об этом сообщило издание Mail Online.

По данным издания, представители элиты КНДР также потратили в прошлом году 159 тысяч долларов (около 8,8 миллиона рублей) на пиво и вино из Германии, 60 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) — на итальянский сыр и 897 тысяч долларов (49,8 миллиона рублей) — на бразильский кофе.

Mail Online также отмечает, что средняя годовая зарплата в КНДР варьируется от 800 до 1,6 тысячи долларов в год, а треть детей в стране недоедает.

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Кочетова Екатерина
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