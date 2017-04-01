В Стокгольме вручили Нобелевскую премию Бобу Дилану

Сегодня лауреату Нобелевской премии по литературе 2016 года Бобу Дилану вручили награду. Об этом сообщил шведский телеканал СВТ со ссылкой на представителей оргкомитета Нобелевской премии.

О том, что Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии, стало известно в октябре прошлого года. В декабре появилась информация, что представители престижной премии не могут связаться с музыкантом.