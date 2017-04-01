В Стокгольме вручили Нобелевскую премию Бобу Дилану
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Сегодня лауреату Нобелевской премии по литературе 2016 года Бобу Дилану вручили награду. Об этом сообщил шведский телеканал СВТ со ссылкой на представителей оргкомитета Нобелевской премии.
Вручение происходило в камерной обстановке. Напомним, размер премии составляет 8 миллионов шведских крон (909 тысяч долларов).
О том, что Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии, стало известно в октябре прошлого года. В декабре появилась информация, что представители престижной премии не могут связаться с музыкантом.
Позже Боб Дилан отказался приезжать на официальное вручение награды.