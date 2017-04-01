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Регион
Опубликовано 1 апреля 2017, 20:58

В Стокгольме вручили Нобелевскую премию Бобу Дилану

Фото: &copy;REUTERS/ROBERT GALBRAITH

Фото: ©REUTERS/ROBERT GALBRAITH

Сегодня лауреату Нобелевской премии по литературе 2016 года Бобу Дилану вручили награду. Об этом сообщил шведский телеканал СВТ со ссылкой на представителей оргкомитета Нобелевской премии.

Вручение происходило в камерной обстановке. Напомним, размер премии составляет 8 миллионов шведских крон (909 тысяч долларов).

О том, что Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии, стало известно в октябре прошлого года. В декабре появилась информация, что представители престижной премии не могут связаться с музыкантом.

Позже Боб Дилан отказался приезжать на официальное вручение награды.

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Кочетова Екатерина
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