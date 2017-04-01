Шведский депутат надеется на выход своей страны из состава ЕС

Депутат от партии "Шведские демократы" Питер Лангрен заявил, что Швеция готова последовать примеру Великобритании и выйти из состава Евросоюза к 2020 году. Произойдёт это, по его словам, с помощью референдума, пишет Express.

— Шведские политики были весьма наивны в течение очень долгого времени. А прятать голову в песок — не очень хорошее решение. Наша партия будет ставить вопрос выхода страны из состава ЕС на референдум, где люди смогут выразить своё мнение. Потом, я надеюсь, мы последуем примеру Великобритании, — сказал Лангрен.