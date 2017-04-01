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Регион
Опубликовано 1 апреля 2017, 22:40

Шведский депутат надеется на выход своей страны из состава ЕС

Фото: кадр из видео YouTube/UKIP Official Channel

Фото: кадр из видео YouTube/UKIP Official Channel

Ранее парламентарий Питер Лангрен назвал процедуру Brexit "глотком свежего воздуха".

Депутат от партии "Шведские демократы" Питер Лангрен заявил, что Швеция готова последовать примеру Великобритании и выйти из состава Евросоюза к 2020 году. Произойдёт это, по его словам, с помощью референдума, пишет Express.

— Шведские политики были весьма наивны в течение очень долгого времени. А прятать голову в песок — не очень хорошее решение. Наша партия будет ставить вопрос выхода страны из состава ЕС на референдум, где люди смогут выразить своё мнение. Потом, я надеюсь, мы последуем примеру Великобритании, — сказал Лангрен.

Напомним, 29 марта началась процедура выхода Великобритании из состава Европейского союза. Шведский демократ Лангрен назвал Brexit "глотком свежего воздуха".

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Кирилл Бондарь
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