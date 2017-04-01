Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана в шведском городе Уппсала

Несмотря на усилия полиции, задержать преступника пока не удалось — его поиски ведутся не только наземными экипажами, но и с воздуха.

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в ресторане быстрого питания в шведском городе Уппсала. Об этом сообщил местный телеканал Expressen.

Сообщается, что погиб по меньшей мере один человек — мужчина примерно 40 лет. Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу, однако спасти ему жизнь врачам не удалось.