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Опубликовано 1 апреля 2017, 23:22

Неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана в шведском городе Уппсала

Фото:&nbsp;expressen.se

Фото: expressen.se

Несмотря на усилия полиции, задержать преступника пока не удалось — его поиски ведутся не только наземными экипажами, но и с воздуха.

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в ресторане быстрого питания в шведском городе Уппсала. Об этом сообщил местный телеканал Expressen.

Сообщается, что погиб по меньшей мере один человек — мужчина примерно 40 лет. Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу, однако спасти ему жизнь врачам не удалось.

Полиция сообщает, что преступнику удалось скрыться. Задержать его пока не удалось, но поиски ведутся не только наземными патрулями, но и с помощью вертолёта.

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Анатолий Кривцов
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