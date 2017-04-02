В Швеции перевернулся автобус с 52 школьниками, есть пострадавшие

На место аварии прибыли два вертолёта. Магистраль Е45 закрыта в обоих направлениях.

Серьёзная авария произошла утром на трассе Е45 в шведской провинции Херьедален. Автобус, который перевозил школьников на горнолыжный курорт, съехал с трассы в кювет и перевернулся, сообщают местные СМИ.