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Регион
Опубликовано 2 апреля 2017, 11:35

В Швеции перевернулся автобус с 52 школьниками, есть пострадавшие

Фото: hd.se

Фото: hd.se

На место аварии прибыли два вертолёта. Магистраль Е45 закрыта в обоих направлениях.

Серьёзная авария произошла утром на трассе Е45 в шведской провинции Херьедален. Автобус, который перевозил школьников на горнолыжный курорт, съехал с трассы в кювет и перевернулся, сообщают местные СМИ.

— Есть пострадавшие. Авария серьёзная. На месте работают четыре машины скорой помощи, — рассказал представитель спасательной службы Улоф Броборг.

Точное число пострадавших пока не называется.

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Камран Гасанов
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