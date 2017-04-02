В Швеции перевернулся автобус с 52 школьниками, есть пострадавшие
Фото: hd.se
На место аварии прибыли два вертолёта. Магистраль Е45 закрыта в обоих направлениях.
Серьёзная авария произошла утром на трассе Е45 в шведской провинции Херьедален. Автобус, который перевозил школьников на горнолыжный курорт, съехал с трассы в кювет и перевернулся, сообщают местные СМИ.
— Есть пострадавшие. Авария серьёзная. На месте работают четыре машины скорой помощи, — рассказал представитель спасательной службы Улоф Броборг.
Точное число пострадавших пока не называется.