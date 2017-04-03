Аэропорт в столице Непала приостановил работу из-за леопарда на взлётной полосе

Хищный зверь бродил по взлётно-посадочной полосе, пока его не прогнали сотрудники аэропорта и местные лесники.

Единственный международный аэропорт Непала приостанавливал свою работу из-за гулявшего на взлётно-посадочной полосе леопарда. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на администрацию аэропорта.