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Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 06:02

Аэропорт в столице Непала приостановил работу из-за леопарда на взлётной полосе

Хищный зверь бродил по взлётно-посадочной полосе, пока его не прогнали сотрудники аэропорта и местные лесники.

Единственный международный аэропорт Непала приостанавливал свою работу из-за гулявшего на взлётно-посадочной полосе леопарда. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на администрацию аэропорта.

Как уточнили сотрудники аэропорта, заметив хищную кошку на полосе, они немедленно вызвали службу безопасности, полицию и местных лесников. Прибывшим на место службам через полчаса удалось прогнать животное, и аэропорт возобновил работу. Однако поиски леопарда были продолжены, чтобы избежать повторения данного инцидента.

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Эмила Сидорова
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