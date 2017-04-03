В Госдуме предложили сажать на шесть лет за кражу электроэнергии

В Госдуме в скором времени рассмотрят законопроект, согласно которому за кражу электроэнергии грозит до шести лет тюрьмы. Внесение такого документа было вызвано тем, что в России растут долги за обеспечение населения электроэнергией. Об этом рассказал Лайфу один из авторов документа депутат Госдумы Михаил Старшинов. Парламентарий связывает увеличение долгов с незаконными подключениями к электросетям. Стоит отметить, что ещё одним автором является Гаджимет Сафаралиев.

— К сожалению, воруют электроэнергию много. Не хотелось бы персонализировать. Но, например, долги в Северо-Кавказском федеральном округе исчисляются десятками миллиардов. И год от года ситуация только ухудшается. Если человек электроэнергию употребил и не заплатил за неё по каким-либо причинам, то это вопрос гражданско-правовых отношений. А вот если он незаконно подключился к электросети — это другое дело, — заявил Михаил Старшинов.