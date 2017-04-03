Хакеры используют Nintendo Switch для распространения вируса
Фото: © flickr.com/Mîrzac Iulian
Хакеры используют якобы эмулятор Nintendo Switch для взлома персональных компьютеров.
Сотрудники исследовательской компании Symantec заявили, что в Сети появляется всё больше сайтов и видео, где предлагают скачать эмулятор новой консоли Nintendo Switch. Это же касается возможности запустить на персональном компьютере The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Мошенники с помощью эмулятора Switch взламывают пользователей
Фото: © flickr.com/Mîrzac Iulian
Пользователям предлагается скачать эмулятор или игру. Файлы при этом содержат вирусные программы. Это позволяет хакерам получать доступ к персональной информации.
Представители Synantec рассказали, что сейчас эмуляторов Nintendo Switch нет, а любой ресурс, предлагающий скачать подобную программу, хочет только обмануть пользователей и продать информацию о них.