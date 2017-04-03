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Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 08:55

Хакеры используют Nintendo Switch для распространения вируса

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/M&icirc;rzac Iulian

Фото: © flickr.com/Mîrzac Iulian

Хакеры используют якобы эмулятор Nintendo Switch для взлома персональных компьютеров.

Сотрудники исследовательской компании Symantec заявили, что в Сети появляется всё больше сайтов и видео, где предлагают скачать эмулятор новой консоли Nintendo Switch. Это же касается возможности запустить на персональном компьютере The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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Мошенники с помощью эмулятора Switch взламывают пользователей

Фото: © flickr.com/Mîrzac Iulian

Пользователям предлагается скачать эмулятор или игру. Файлы при этом содержат вирусные программы. Это позволяет хакерам получать доступ к персональной информации.

Представители Synantec рассказали, что сейчас эмуляторов Nintendo Switch нет, а любой ресурс, предлагающий скачать подобную программу, хочет только обмануть пользователей и продать информацию о них.

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Сергей Сурепин
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