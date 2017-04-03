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Опубликовано 3 апреля 2017, 07:29

Анимацию в Mass Effect: Andromeda делали румыны

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия BioWare открестилась от проблем с моделями и анимацией в новой Mass Effect.

Сотрудники студии BioWare работали над бронёй, кораблями, роботами и пришельцами. Персонажи-люди созданы на основе технологии 3D-сканирования Cyberscan. Этот процесс был произведён за стенами студии, что стало причиной недовольства фанатов.

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BioWare доверила анимацию Mass Effect: Andromeda сторонней студии

Фото © Wikimedia Commons

Как стало известно, руководство проекта перенесло разработку анимации и моделей в одну из студий Electronic Arts, которая находится в Бухаресте (Румыния).

Сотрудники BioWare планировали заняться анимацией, однако им было отказано

Также один из работников BioWare, который пожелал остаться анонимным, обвинил культуру политкорректности Electronic Arts в том, что женские персонажи в Mass Effect: Andromeda выглядят неприятно. По его словам, разработчики боялись, что они сделают нереалистичных и слишком привлекательных персонажей, в связи с чем женщины-игроки могли бы почувствовать себя ущемлёнными.

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Сергей Сурепин
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