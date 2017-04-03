Анимацию в Mass Effect: Andromeda делали румыны

Сотрудники студии BioWare работали над бронёй, кораблями, роботами и пришельцами. Персонажи-люди созданы на основе технологии 3D-сканирования Cyberscan. Этот процесс был произведён за стенами студии, что стало причиной недовольства фанатов.

Как стало известно, руководство проекта перенесло разработку анимации и моделей в одну из студий Electronic Arts, которая находится в Бухаресте (Румыния).

Также один из работников BioWare, который пожелал остаться анонимным, обвинил культуру политкорректности Electronic Arts в том, что женские персонажи в Mass Effect: Andromeda выглядят неприятно. По его словам, разработчики боялись, что они сделают нереалистичных и слишком привлекательных персонажей, в связи с чем женщины-игроки могли бы почувствовать себя ущемлёнными.