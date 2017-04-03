Авторы Saints Row выпустят игру о суперзлодеях
Кадр видео “youtube.com/Gaming on PC”. Скриншот © L!FE
В Сети появился новый трейлер игры Agents of Mayhem — динамичного шутера от третьего лица.
Студия Volition анонсировала Agents of Mayhem в прошлом году и больше ничего не сообщала об этой игре. Теперь в Сети появился трейлер нового проекта от авторов Saints Row.
В видео указано, что Agents of Mayhem выйдет в августе 2017 года. Предполагается, что игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.
Новая игра от авторов Saints Row выйдет в августе
Кадр видео "youtube.com/Gaming on PC". Скриншот © L!FE
Официально трейлер Agents of Mayhem должен выйти сегодня днём.