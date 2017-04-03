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Опубликовано 3 апреля 2017, 08:07

Авторы Saints Row выпустят игру о суперзлодеях

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Gaming on PC&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Gaming on PC”. Скриншот © L!FE

В Сети появился новый трейлер игры Agents of Mayhem — динамичного шутера от третьего лица.

Студия Volition анонсировала Agents of Mayhem в прошлом году и больше ничего не сообщала об этой игре. Теперь в Сети появился трейлер нового проекта от авторов Saints Row.

В видео указано, что Agents of Mayhem выйдет в августе 2017 года. Предполагается, что игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Новая игра от авторов Saints Row выйдет в августе

Кадр видео "youtube.com/Gaming on PC". Скриншот © L!FE

Официально трейлер Agents of Mayhem должен выйти сегодня днём.

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Сергей Сурепин
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