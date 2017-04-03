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Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 11:05

"Мисс бум-бум" рассказала о приглашении на свидание от Криштиану Роналду

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По словам девушки, известный футболист пригласил её к себе в номер отеля в тайне от своей девушки.

Обладательница титула "Мисс бум-бум" за лучшие формы ягодиц в Бразилии Эрика Канела утверждает, что получила приглашение на свидание от игрока футбольного клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду. Произошло это якобы в Лиссабоне, где футболист тренировался в сборной Португалии, а модель была на съёмках реалити-шоу, приводит слова Канелы британское издание The Sun.

Кроме того, девушка утверждает, что наличие возлюбленной у известного футболиста не остановило ни Криштиану Роналду, ни саму Эрику Канелу.

Впрочем, свидание так и не состоялось. По словам девушки, после того как она получила по мессенджеру предложение встретиться, Криштиану позвонил ей и сказал, что сможет уделить ей не больше 15 минут своего времени. Такое условие возмутило модель, и она бросила трубку.

— Он написал мне в WhatsАpp: "Я хочу тебя увидеть. Мы можем вместе отдохнуть". Всё было прекрасно, пока он не позвонил мне. Он сказал, что у него есть на меня всего лишь 15 минут. Я бросила трубку. После этого я почувствовала себя какой-то вещью, — цитирует издание Эрику Канелу.

Криштиану Роналду на данный момент не опроверг и не подтвердил появившееся в СМИ заявление модели.

Фото: ©РИА Новости / Владимир Песня

Фото: ©РИА Новости / Владимир Песня

Отметим, ранее звезда мадридского футбольного клуба Роналду продолжительное время встречался с российской моделью Ириной Шейк. После расставания с футболистом модель рассказала в интервью The Sun, что уличила Роналду в переписке с другими женщинами.

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Алексей Берковиц
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