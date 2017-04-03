"Мисс бум-бум" рассказала о приглашении на свидание от Криштиану Роналду

По словам девушки, известный футболист пригласил её к себе в номер отеля в тайне от своей девушки.

Обладательница титула "Мисс бум-бум" за лучшие формы ягодиц в Бразилии Эрика Канела утверждает, что получила приглашение на свидание от игрока футбольного клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду. Произошло это якобы в Лиссабоне, где футболист тренировался в сборной Португалии, а модель была на съёмках реалити-шоу, приводит слова Канелы британское издание The Sun.

Кроме того, девушка утверждает, что наличие возлюбленной у известного футболиста не остановило ни Криштиану Роналду, ни саму Эрику Канелу.

Впрочем, свидание так и не состоялось. По словам девушки, после того как она получила по мессенджеру предложение встретиться, Криштиану позвонил ей и сказал, что сможет уделить ей не больше 15 минут своего времени. Такое условие возмутило модель, и она бросила трубку.

Foto da campanha do novo maiô das 27 concorrentes ao título de miss bumbum brasil 2017, as últimas vagas estão abertas.. @missbumbumbrasil #madeinbrasil @marcopinto Публикация от Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) Апр 2 2017 в 4:14 PDT

— Он написал мне в WhatsАpp: "Я хочу тебя увидеть. Мы можем вместе отдохнуть". Всё было прекрасно, пока он не позвонил мне. Он сказал, что у него есть на меня всего лишь 15 минут. Я бросила трубку. После этого я почувствовала себя какой-то вещью, — цитирует издание Эрику Канелу.

O coração chega a explodir! Hoje tem o ensaio técnico e esse profissional maraaa @naymem_andrade esta me ajudando a transmitir o qhe esta no meu coração para os meus pés! To quase la rs #samba #anhembi #sambodromo #carnaval2017 #embuscadaspanicats Публикация от Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) Янв 24 2017 в 3:11 PST

Криштиану Роналду на данный момент не опроверг и не подтвердил появившееся в СМИ заявление модели.

Фото: ©РИА Новости / Владимир Песня