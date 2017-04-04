Пять причин влюбиться в "Гвинт". Разбор карточной игры по "Ведьмаку"

Переосмысление миниатюрного хита

"Гвинт", популярную у краснолюдов карточную забаву, придумал Анджей Сапковский — писатель, который, собственно, и создал литературную вселенную "Ведьмака". Перенести её в игру решили во время разработки "Ведьмак 3. Дикая охота" буквально за обедом. Главным идеологом стал Дамьен Монье, старший дизайнер "Ведьмака 3" и главный дизайнер "Гвинта", не так давно покинувший команду разработчиков. Он собрал все данные о карточной игре из книг и сделал из них нечто большее, чем очередной хитро сложенный пасьянс.

Впервые Gwent дебютировал в "Ведьмаке 3" в качестве мини-игры. Для того чтобы открыть все трофеи и богатства "Дикой охоты", необходимо было собрать полную коллекцию карт. Геймерам настолько понравилась игра в игре, что они умоляли разработчиков выпустить её отдельно. Мечты сбылись — весной 2016 года CD Projekt RED представили переосмысленную версию: "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра". В ней они навели марафет, учли все ошибки старого издания и сделали ставку на киберспортивную составляющую. Именно так мини-игра превратилась в самостоятельную игровую дисциплину. Её главные плюсы — бесплатна, проста в освоении и не требует наличия The Witcher 3.

Уникальные для жанра механики

У игры есть сильные конкуренты в лице Hearthstone, The Elder Scrolls: Legends и Chronicle: RuneScape Legends. Для того чтобы как-то выделиться на их фоне, Монье придумал парочку занятных игровых механик. Во-первых, каждый матч делится на три раунда, а для победы требуется выиграть любые два. Это приводит к необходимости стратегически распоряжаться ресурсами и планировать расход карт на последующие раунды. В других ККИ (коллекционных карточных играх) такого менеджмента нет. Во-вторых, у каждого из картёжников есть три ряда для выкладки своих карт, что приводит к разным стратегиям, связанным с позиционированием войск на разных рядах игрового стола. В-третьих, в "Гвинте" есть погодные эффекты, способные перевернуть результат боя вспять и доставить кучу неожиданных проблем. Мороз, ливень и туман рушат все планы, если у вас нет противопогодной карты "Рассвет".

Проще всего описать ощущения от игры фразой: "Легко освоить, тяжело стать мастером". По сравнению с Hearthstone здесь геймплейные решения всё-таки выглядят сложнее (три дорожки, три раунда), но не настолько комплексными, как в любом из выпусков Magic: The Gathering, другой культовой игре про сражения картами. По сути, авторы смогли нащупать баланс между хардкором и казуальностью.

Богатая подборка героев

"Гвинт" берёт большими числами. Если в Hearthstone игрокам доступно девять разных классов, то в польской карточной игре их аж 15 — по три лидера у каждой из пяти представленных фракций. Само собой, каждый лидер формирует индивидуальный стиль игры. Благодаря развязанным рукам разработчики объединили героев многочисленных эпох, игр и книг, поэтому в Gwent можно, к примеру, встретить трёх императоров из разных династий, правивших Нильфгаардом в разное время.

Также важен тот факт, что разработчики представили героев не только из игровой трилогии The Witcher, но и из литературной вселенной. Благодаря этому в "Гвинте" мы встречаем тех персонажей, которые в играх раньше лишь упоминались: таких как благородный рыцарь Кагыр, злобный чародей Вильгефорц и лучница-крестьянка Мильва. Авторы обещают постепенно добавлять других любимых героев из созданного Сапковским мира. Так, уже известно, что скоро в игре дебютируют Лео Бонарт и Вабьорн. Мы же надеемся, что к ним присоединятся и другие знаковые лица — Ангулема, Ренфри и прочие участники книжной саги.

Широкий выбор платформ

У Hearthstone, главного конкурента "Гвинт: Ведьмак. Карточная игра", есть один существенный минус — в неё нельзя поиграть на консолях. В отличие от детища Blizzard, разработчики из CD Projekt RED сделали свою игру мультиплатформенной. То есть в неё можно спокойно играть как на консолях Xbox One и PlayStation 4, так и на ПК, выбрав в качестве управления или мышку, или геймпад.

Ещё один момент — разработчики создают единую экосистему, в которой ПК-игроки могут сражаться с консольными любителями Gwent. Действует эта фишка уже сейчас, во время общедоступного бета-теста. При этом нельзя сказать, что какая-то из версий сделана по остаточному принципу. Мы сыграли на ПК и на PS4 — игра одинаково красива на обеих платформах.

Продолжение суровой сказки

Из режимов сейчас представлены только обычные матчи, которые называются тут партийками, ранговые бои и тренировочные схватки. Вскоре разработчики собираются добавить сюжетные истории — они будут платными, но "Гвинт" останется бесплатной игрой. Фактически это будет аналог платных DLC-пакетов типа "приключений" из Hearthstone.

По слухам, планируется пять сюжетных дополнений, по одному на каждую фракцию. Все эти фракции уже есть в игре: Королевства Севера, Чудовища, Скоя’таэли, Скеллиге и Нильфгаард. Сейчас разработчики тщательно скрывают содержание сюжетных дополнений, но, опять-таки, по утекшим в Сеть слухам, их действие не будет пересекаться с событиями игровой трилогии "Ведьмак", тем самым давая возможность пережить какие-то новые истории из любимой вселенной. Окажутся ли слухи правдивыми — узнаем уже в этом году.