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Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 10:28

Создатель серии Fable раскрыл подробности новой игры

Скриншот видео ALASKA

Скриншот видео ALASKA

По словам Питера Молиньё, новый проект будет сильно отличаться от его предыдущих игр.

Создатель серии Fable Питер Молиньё решил поделиться подробностями о своей новой игре. Проект получил название Legacy.

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Автор Fable работает над новым проектом

Скриншот видео ALASKA

По словам Молиньё, работая над Legacy, он снова начал программировать. Разработчик признаётся, что это помогает ему протестировать собственную идею, а также понять, насколько она хороша.

Питер в ближайшее время не планирует раскрывать сюжет новой игры. Он считает, что говорить об этом сейчас — ошибка.

Пока Legacy создаётся исключительно для PC.

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Сергей Сурепин
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