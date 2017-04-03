Арт-директор Final Fantasy XV покинул Square Enix
Исама Камикокуре проработал в студии 18 лет и принимал участие в создании нескольких игр серии Final Fantasy.
Фото: © tgbus.com
Студия Square Enix лишилась двух разработчиков — из команды ушли арт-директор Final Fantasy Исама Камикокуре и продюсер Star Ocean Есинори Ямагаси.
Из Square Enix ушёл арт-директор Final Fantasy
Фото: © tgbus.com
Исама Камикокуре планирует заняться собственными проектами. Он работал в Square Enix на протяжении 18 лет и принимал участие в создании четырёх игр серии Final Fantasy.
Есинори Ямагаси проработал 20 лет в компании. Он занимался Star Ocean и Valkyrie Profile. Сейчас разработчик работает над новой игрой в другой компании.