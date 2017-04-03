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Опубликовано 3 апреля 2017, 11:51

Арт-директор Final Fantasy XV покинул Square Enix

Исама Камикокуре проработал в студии 18 лет и принимал участие в создании нескольких игр серии Final Fantasy.

Фото: &copy;&nbsp;tgbus.com

Фото: © tgbus.com

Студия Square Enix лишилась двух разработчиков — из команды ушли арт-директор Final Fantasy Исама Камикокуре и продюсер Star Ocean Есинори Ямагаси.

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Из Square Enix ушёл арт-директор Final Fantasy

Фото: © tgbus.com

Исама Камикокуре планирует заняться собственными проектами. Он работал в Square Enix на протяжении 18 лет и принимал участие в создании четырёх игр серии Final Fantasy.

Есинори Ямагаси проработал 20 лет в компании. Он занимался Star Ocean и Valkyrie Profile. Сейчас разработчик работает над новой игрой в другой компании.

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Сергей Сурепин
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