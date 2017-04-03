В Португалии возмущённый футболист сломал коленом нос арбитру

Конфликт произошёл во время игры любительских команд Canelas 2010 и Rio Tinto. Игрок Canelas, Марко Гонсальвес, выступающий под номером 10, получил предупреждение после того, как ударил в лицо соперника. Об этом сообщают местные СМИ.

Гонсальвесу не понравилось, что ему сделали замечание. Он схватил рефери Хосе Родригеса за шею, после чего коленом сломал ему нос. Матч приостановили через две минуты после начала.