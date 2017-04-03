Путин рассказал свой любимый анекдот про советское партийное собрание

— Партийное собрание, советское время. Значит, один из участников — Абрам Семёнович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано ещё". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему: "Посиди". Он говорит: "Ну одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встаёт и говорит: "Караул", — рассказал Путин.