Из-за нацистских угроз в Швеции закрыли еврейский центр

Пресс-секретарь ассоциации заявила, что в последнее время в адрес центра и отдельных сотрудников поступают письма с угрозами, стены центра постоянно обклеивают наклейками и плакатами со свастикой, а недавно появилась надпись: "Мы знаем, где вы живете". Помимо этого к пресс-секретарю центра члены нацистских организаций даже наведывались "в гости" с угрозами.