Из-за нацистских угроз в Швеции закрыли еврейский центр
Еврейская ассоциация приняла решение завершить свою деятельность в городе Умео на севере Швеции и закрыть еврейский центр из-за нацистских угроз.
Фото: © East News
Пресс-секретарь ассоциации заявила, что в последнее время в адрес центра и отдельных сотрудников поступают письма с угрозами, стены центра постоянно обклеивают наклейками и плакатами со свастикой, а недавно появилась надпись: "Мы знаем, где вы живете". Помимо этого к пресс-секретарю центра члены нацистских организаций даже наведывались "в гости" с угрозами.
Еврейский центр на юге Швеции закрыли из-за угроз нацистов
Фото: © East News