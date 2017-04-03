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Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 15:58

Из-за нацистских угроз в Швеции закрыли еврейский центр

Еврейская ассоциация приняла решение завершить свою деятельность в городе Умео на севере Швеции и закрыть еврейский центр из-за нацистских угроз.

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Пресс-секретарь ассоциации заявила, что в последнее время в адрес центра и отдельных сотрудников поступают письма с угрозами, стены центра постоянно обклеивают наклейками и плакатами со свастикой, а недавно появилась надпись: "Мы знаем, где вы живете". Помимо этого к пресс-секретарю центра члены нацистских организаций даже наведывались "в гости" с угрозами.

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Еврейский центр на юге Швеции закрыли из-за угроз нацистов

Фото: © East News

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Александр Шоршин
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