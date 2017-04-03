Володин: Виновные в организации взрыва в Петербурге понесут наказание
Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко
Спикер от лица депутатов Госдумы и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал произошедшее сегодня в петербургском метро. Политик уверен, что спецслужбы смогут установить виновных в организации взрыва.
— Уверен, что наши спецслужбы и правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств случившегося, а виновные понесут заслуженное наказание, — заявил Володин.
Председатель Госдумы также выразил глубокие соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.