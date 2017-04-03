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Регион
Опубликовано 3 апреля 2017, 16:54

Володин: Виновные в организации взрыва в Петербурге понесут наказание

Фото: &copy;РИА Новости /&nbsp;Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости / Владимир Федоренко

Спикер от лица депутатов Госдумы и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал произошедшее сегодня в петербургском метро. Политик уверен, что спецслужбы смогут установить виновных в организации взрыва.

— Уверен, что наши спецслужбы и правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств случившегося, а виновные понесут заслуженное наказание, — заявил Володин.

Председатель Госдумы также выразил глубокие соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Маргарита Синютина
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