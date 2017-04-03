Кузнецова: Пострадавшей при взрыве в Петербурге девочке пообещал помощь Рошаль

Сейчас ребёнок находится в достаточно стабильном состоянии, необходимая помощь уже оказывается.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила Лайфу, что встретилась с пострадавшей при взрыве в Петербурге девочкой и связалась с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

— Медицинская помощь оказывается, важно, чтобы оказался рядом психолог. Она хорошо держится, смелая, сильная, молодец, мы уже связались с Леонидом Михайловичем Рошалем, будут необходимы консультации — окажут. Но, думаю, здесь серьёзная медицинская помощь, здесь помогут специалисты, — сказала Кузнецова.

Она также добавила, что девочка находится в стабильном состоянии.