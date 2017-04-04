VR-игра про Бэтмена выйдет на PC
Игра для виртуальной реальности Batman: Arkham VR, ранее выпущенная эксклюзивно на PS4, появится и на PC.
Игра Batman: Arkham VR потеряет статус эксклюзива для PS4 и выйдет на PC. Ранее в неё могли поиграть только владельцы консоли Sony и шлема виртуальной реальности PS VR. На персональных компьютерах проект будет поддерживать устройства Oculus Rift и HTC Vive.
В Batman: Arkham VR игрок оказывается в роли самого Бэтмена. За небольшую сюжетную кампанию предстоит исследовать Бэт-пещеру, изучить набор гаджетов мстителя Аркхэма и разгадать загадку, связанную с местными злодеями. PC-версия будет поддерживать контроллеры Oculus Touch и Vive.
Batman: Arkham VR выйдет на PC в апреле
Batman: Arkham VR будет доступна на PC уже 25 апреля.