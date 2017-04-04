Фанаты улучшили уровень из культового хоррора Resident Evil 4
Кадр видео: youtube/Resident Evil 4 HD Project
Поклонники культовой четвёртой части серии хорроров Resident Evil продолжают улучшать графику игры.
В проекте энтузиастов под названием The Resident Evil HD Project поклонники Resident Evil 4 без какого-либо финансирования постепенно воссоздают любимую игру в высоком разрешении. Помимо улучшения текстур, авторы также исправляют некоторые технические ошибки и даже меняют некоторые части уровней — всё, чтобы сделать HD-версию мечты.
В последнем обновлении авторы модификации продемонстрировали улучшенную версию замка Салазара, одну из крупных локаций оригинальной игры. Любой желающий может скачать обновление с официального сайта команды.
Авторы HD-версии Resident Evil 4 переделали замок Салазара
Энтузиасты, работающие над The Resident Evil HD Project утверждают, что они куда более целеустремлённые, чем большинство других авторов модификаций. Для работы над своим проектом они даже нашли некоторые референсы испанских зданий, которые когда-то использовала Capcom для создания игры.