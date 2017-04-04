Фанаты улучшили уровень из культового хоррора Resident Evil 4

Поклонники культовой четвёртой части серии хорроров Resident Evil продолжают улучшать графику игры.

В проекте энтузиастов под названием The Resident Evil HD Project поклонники Resident Evil 4 без какого-либо финансирования постепенно воссоздают любимую игру в высоком разрешении. Помимо улучшения текстур, авторы также исправляют некоторые технические ошибки и даже меняют некоторые части уровней — всё, чтобы сделать HD-версию мечты.

В последнем обновлении авторы модификации продемонстрировали улучшенную версию замка Салазара, одну из крупных локаций оригинальной игры. Любой желающий может скачать обновление с официального сайта команды.

Авторы HD-версии Resident Evil 4 переделали замок Салазара