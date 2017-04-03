Топилин поручил обеспечить выплаты семьям жертв теракта в Петербурге
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Глава Минтруда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России (ПФР), Роструду и Фонду социального страхования страхования (ФСС) принять меры по обеспечению выплат семьям погибших и пострадавшим в теракте в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
— Роструд должен организовать работу по расследованию данного группового несчастного случая с тяжёлыми последствиями. Кроме того, Роструд и Фонд социального страхования России примут меры по обеспечению выплат, предусмотренных законодательством, семьям погибших, находившихся в трудовых отношениях с работодателями, — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.
Максим Топилин также поручил Пенсионному фонду России составить список лиц, которые имеют право на пенсию по потере кормильца, и оперативно начать выплату положенных средств.