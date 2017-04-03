Верховный суд США отказал Виктору Буту в апелляции

Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию на приговор Виктора Бута, передаёт ТАСС. Суд отклонил соответствующее ходатайство защиты россиянина без объяснения причин.

Напомним, США обвиняют Бута в поставках оружия колумбийским повстанцам. Россиянин был приговорён к 25 годам тюрьмы в 2010 году.

Ранее сообщалось, что российская сторона подавала в Верховный суд США аргументацию в поддержку прошения об отмене приговора, вынесенного по его делу. Прокуратура Соединённых Штатов не стала возражать против пересмотра дела.