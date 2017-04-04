Первые миссии Dishonored 2 станут бесплатными

Авторы Dishonored 2 объявили, что на этой неделе в общем доступе появится бесплатная демоверсия игры.

Компания Bethesda анонсировала , что начиная с 6 апреля любой желающий сможет пройти первые три миссии Dishonored 2 совершенно бесплатно. Будет доступна как игра за Эмили Колдуин, так и за Корво Аттано.

Bethesda не сообщила, какие ограничения будут у игроков пробной версии: можно ли пройти доступные миссии повторно и есть ли ограничение по времени. Тем не менее издатель заявил, что в случае приобретения полной версии Dishonored 2 будет возможность перенести свои сохранения из пробника. Сроки проведения акции не уточняются.

Dishonored 2 — продолжение экшена, в котором игрок волен исследовать открытый мир и выполнять задания в нелинейном порядке. Множество умений персонажа позволяет проходить игру кровопролитным путём или скрытно. Средний балл второй части серии на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 из 100.