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Опубликовано 4 апреля 2017, 08:07

Авторы Overwatch решили не праздновать Пасху

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Разработчики сетевого шутера Overwatch заявили, что в этом году праздничного мероприятия в честь Пасхи в игре не будет.

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан на официальном форуме Blizzard извинился перед фанатами, которые рассчитывали на праздничное обновление в честь Пасхи. Хотя до этого в Overwatch уже отмечали Хеллоуин, Рождество и Китайский Новый год, этот праздник разработчики пропустят. Тематические мероприятия в честь Пасхи Blizzard ранее проводила в другом проекте, World of Warcraft.

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В Overwatch не будет мероприятия в честь Пасхи

Фото: © wikipedia.org

Тем не менее в своём сообщении Каплан говорил конкретно про текущий год. Есть вероятность, что в 2018-м Blizzard всё-таки подготовит обновление, посвящённое Пасхе, правда, католической, а не православной.

В этом году случилось редкое совпадение, когда католики и православные будут праздновать Пасху в один день — 16 апреля.

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Станислав Погорский
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