Классический экшен от авторов Uncharted выйдет на PS4
Студия Naughty Dog анонсировала переиздание классической серии экшенов Jak and Daxter на PS4.
Серия студии Naughty Dog про двух искателей приключений Jak and Daxter изначально была выпущена для консоли PS2. С тех пор некоторые из них были переизданы для PS3 и Vita. Теперь авторы наконец перенесут серию на последнюю консоль Sony — PS4.
Игры серии Jak and Daxter появятся на PS4
Обладатели консоли вскоре смогут поиграть в Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II, Jak 3, и Jak X: Combat Racing. Последняя ранее была доступна только для PS2 и не переиздавалась.
Все перечисленные игры будут доступны для загрузки на PS4 уже в этом году. Точная дата выхода не сообщается.