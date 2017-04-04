Классический экшен от авторов Uncharted выйдет на PS4

Серия студии Naughty Dog про двух искателей приключений Jak and Daxter изначально была выпущена для консоли PS2. С тех пор некоторые из них были переизданы для PS3 и Vita. Теперь авторы наконец перенесут серию на последнюю консоль Sony — PS4.

Обладатели консоли вскоре смогут поиграть в Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II, Jak 3, и Jak X: Combat Racing. Последняя ранее была доступна только для PS2 и не переиздавалась.

Все перечисленные игры будут доступны для загрузки на PS4 уже в этом году. Точная дата выхода не сообщается.