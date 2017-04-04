МВД Черногории сообщило о задержании в РФ подозреваемого в попытке госпереворота

Власти Черногории сообщили о задержании в России подозреваемого в причастности к организации попытки госпереворота. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте черногорского МВД.

Как отмечается в сообщении ведомства, некий А.Н. 59 лет был задержан 2 апреля в Ростовской области по подозрению в причастности к попытке госпереворота в Черногории, соответствующее уведомление получено черногорской стороной от представительства Национального центрального бюро Интерпола в Москве. Добавляется, что относительно выдачи данного задержанного Черногория и Россия будут находиться в контакте.

В свою очередь в ряде СМИ называют полное имя задержанного — это Анание Никич, уроженец Подгорицы. Ранее сообщалось, что он находится за пределами Черногории.

Напомним, в октябре 2016 года в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке госпереворота. По этому делу Интерпол объявил в розыск троих сербов и двух россиян.