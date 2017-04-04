МВД Черногории сообщило о задержании в РФ подозреваемого в попытке госпереворота
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Власти Черногории сообщили о задержании в России подозреваемого в причастности к организации попытки госпереворота. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте черногорского МВД.
Как отмечается в сообщении ведомства, некий А.Н. 59 лет был задержан 2 апреля в Ростовской области по подозрению в причастности к попытке госпереворота в Черногории, соответствующее уведомление получено черногорской стороной от представительства Национального центрального бюро Интерпола в Москве. Добавляется, что относительно выдачи данного задержанного Черногория и Россия будут находиться в контакте.
В свою очередь в ряде СМИ называют полное имя задержанного — это Анание Никич, уроженец Подгорицы. Ранее сообщалось, что он находится за пределами Черногории.
Напомним, в октябре 2016 года в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке госпереворота. По этому делу Интерпол объявил в розыск троих сербов и двух россиян.
Специальный прокурор Черногории Миливой Катнич утверждал, что переворот в его стране готовили некие "российские националисты". При этом он сам признался в отсутствии каких-либо доказательств причастности российской стороны. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Черногории в антироссийской информационной кампании.