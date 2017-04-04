Nintendo обвинили в пропаганде жестокого обращения с коровами
Скриншот видео GameplayOnly - Trailers & Gameplay
Виной этому стал набор игр 1–2-Switch, в котором есть симулятор доения крупного рогатого скота.
Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) направила в компанию Nintendo обращение и обвинила 1–2-Switch в пропаганде жестокого обращения с коровами.
PETA обвиняет Nintendo в пропаганде жестокого обращения с коровами
Скриншот видео GameplayOnly — Trailers & Gameplay
В письме PETA говорится, что разработчики убрали из дойки коров всю жестокость. По словам активистов, эксплуатация коров ради молока — не настолько приятный процесс, как это изобразила Nintendo в 1–2-Switch.
Представители PETA попросили добавить в игру реализма. В частности, они хотят, чтобы в 1–2-Switch были отражены все аспекты насильственной дойки.
Также защитники животных предложили добавить в игру деятельность, от которой не страдают животные. Например, в игру можно добавить сбор миндаля.