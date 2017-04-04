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Опубликовано 4 апреля 2017, 11:41

Авторы Overwatch готовят крупное обновление для игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия Blizzard уже в ближайшее время анонсирует крупное обновление для командного шутера Overwatch.

Официальный твиттер-аккаунт австралийского подразделения Blizzard опубликовал не так давно новое видео. В нём разработчики демонстрируют записанную информацию нескольких лет. На фоне сообщений появляется персонаж Трейсер в одежде, которой пока нет в игре.

Есть предположение, что в Overwatch может появиться новый персонаж, новые режимы или миссии.

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Blizzard выпустит крупное обновление для Overwatch

Фото © Wikimedia Commons

Подробности о новом обновлении для Overwatch студия Blizzard опубликует 12 апреля.

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Сергей Сурепин
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