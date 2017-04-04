Авторы Overwatch готовят крупное обновление для игры
Фото © Wikimedia Commons
Студия Blizzard уже в ближайшее время анонсирует крупное обновление для командного шутера Overwatch.
Официальный твиттер-аккаунт австралийского подразделения Blizzard опубликовал не так давно новое видео. В нём разработчики демонстрируют записанную информацию нескольких лет. На фоне сообщений появляется персонаж Трейсер в одежде, которой пока нет в игре.
Есть предположение, что в Overwatch может появиться новый персонаж, новые режимы или миссии.
Blizzard выпустит крупное обновление для Overwatch
Фото © Wikimedia Commons
Подробности о новом обновлении для Overwatch студия Blizzard опубликует 12 апреля.