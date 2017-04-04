Авторы Payday 2 запустили новое внутриигровое событие
Кадр видео “youtube.com/Overkill Software”. Скриншот © L!FE
В этот раз авторы кооперативного шутера запустили кампанию под названием The Search for Kento.
Студия Overkill Software объявила о начале нового внутриигрового мероприятия Payday 2. Ивент получил название The Search for Kento. Продлится мероприятие до 12 апреля.
В рамках The Search for Kento игроков ожидают сюрпризы от разработчиков, бесплатные внутриигровые предметы, новые миссии и многое другое.
Авторы Payday 2 запустили новый ивент
Кадр видео "youtube.com/Overkill Software". Скриншот © L!FE
Вместе с запуском The Search for Kento игра Payday 2 стала условно-бесплатной. В Steam шутер можно приобрести со скидкой 75 процентов.