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Опубликовано 4 апреля 2017, 12:31

Авторы Payday 2 запустили новое внутриигровое событие

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Overkill Software&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Overkill Software”. Скриншот © L!FE

В этот раз авторы кооперативного шутера запустили кампанию под названием The Search for Kento.

Студия Overkill Software объявила о начале нового внутриигрового мероприятия Payday 2. Ивент получил название The Search for Kento. Продлится мероприятие до 12 апреля.

В рамках The Search for Kento игроков ожидают сюрпризы от разработчиков, бесплатные внутриигровые предметы, новые миссии и многое другое.

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Авторы Payday 2 запустили новый ивент

Кадр видео "youtube.com/Overkill Software". Скриншот © L!FE

Вместе с запуском The Search for Kento игра Payday 2 стала условно-бесплатной. В Steam шутер можно приобрести со скидкой 75 процентов.

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Сергей Сурепин
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