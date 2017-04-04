Авторы Payday 2 запустили новое внутриигровое событие

В этот раз авторы кооперативного шутера запустили кампанию под названием The Search for Kento.

Студия Overkill Software объявила о начале нового внутриигрового мероприятия Payday 2. Ивент получил название The Search for Kento. Продлится мероприятие до 12 апреля.

В рамках The Search for Kento игроков ожидают сюрпризы от разработчиков, бесплатные внутриигровые предметы, новые миссии и многое другое.

Авторы Payday 2 запустили новый ивент Кадр видео "youtube.com/Overkill Software". Скриншот © L!FE