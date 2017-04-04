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Опубликовано 4 апреля 2017, 14:07

Владельцы Nintendo Switch жалуются на гнущуюся консоль

Консоль Nintendo Switch гнётся во время продолжительной игры в стационарном режиме.

Фото: &copy; Flickr/Mirzac

Фото: © Flickr/Mirzac

Пользователи Reddit и NeoGAF сообщили, что Nintendo Switch начала гнуться во время продолжительной игры. Консоль находилась в стационарном режиме. Предполагается, что причиной стало чрезмерное нагревание системы.

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Nintendo Switch гнётся из-за чрезмерного нагревания

Фото: © Flickr/Mirzac

Один из пользователей сообщил, что его консоль погнулась после того, как он провёл в The Legend of Zelda: Breath of the Wild более 50 часов. Консоль находилась в настольном режиме. На работе Switch деформация никак не сказывается.

Техподдержка Nintendo пока не комментирует ситуацию.

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Сергей Сурепин
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