Авторы Bulletstorm намекнули на продолжение серии

Сотрудники студии Gearbox Software поделились подробностями своих проектов, затронув Duke Nukem и Bulletstorm.

Сотрудники Gearbox Software Винсент Славен и Мередит Херши заявили, что в работе над Bulletstorm: Full Clip Edition принимали участие сотрудники студии People Can Fly, которые отвечали за оригинальную игру 2011 года.

Bulletstorm может получить сиквел

Разработчики уверены, что переиздание игры позволит вернуть популярность серии. Также они хотят привлечь внимание к проекту с помощью нового героя — теперь Bulletstorm можно будет пройти за Дюка Нюкема.

Сейчас Gearbox рассматривает возможность выпуска сиквела Bulletstorm.