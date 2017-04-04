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Регион
Опубликовано 4 апреля 2017, 14:48

Авторы Bulletstorm намекнули на продолжение серии

Фото: &copy; bulletstorm.com

Фото: © bulletstorm.com

Сотрудники студии Gearbox Software поделились подробностями своих проектов, затронув Duke Nukem и Bulletstorm.

Сотрудники Gearbox Software Винсент Славен и Мередит Херши заявили, что в работе над Bulletstorm: Full Clip Edition принимали участие сотрудники студии People Can Fly, которые отвечали за оригинальную игру 2011 года.

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Bulletstorm может получить сиквел

Разработчики уверены, что переиздание игры позволит вернуть популярность серии. Также они хотят привлечь внимание к проекту с помощью нового героя — теперь Bulletstorm можно будет пройти за Дюка Нюкема.

Сейчас Gearbox рассматривает возможность выпуска сиквела Bulletstorm.

Выход Bulletstorm: Full Clip Edition запланирован на 7 апреля для PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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