В Приморье осуждён гражданин КНДР за применение насилия против пограничника

Гражданин КНДР признан судом виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), передаёт пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Приговор вынесен одному из трёх подсудимых, который применил насилие к пограничнику, в результате которого тот получил черепно-мозговую травму. Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении граждан КНДР, которых приговорил к двум годам и шести месяцам и к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима — рассмотрение уголовных дел по остальным членам экипажа продолжается.

Лайф напоминает, что 15 октября 2016 года 15 граждан КНДР — все члены экипажа иностранного судна SMRT DAE YANG 10, — находясь на указанном судне в Японском море в исключительной экономической зоне России, применили насилие в отношении сотрудников погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в связи с исполнением последними своих должностных обязанностей.