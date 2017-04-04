Новую консоль Microsoft покажут в этот четверг
Фото: © twitter.com/Carlo Carasco
Компания Microsoft впервые покажет Project Scorpio, наследницу консоли Xbox One, уже в этот четверг.
Следующая консоль компании Microsoft под кодовым именем Project Scorpio будет впервые показана 6 апреля в 16:00 по московскому времени. Презентация пройдёт на сайте Digital Foundry.
To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/S6xxT2YCcn— Eurogamer.net (@eurogamer) 4 апреля 2017 г.
Впервые Microsoft рассказала о существовании Project Scorpio летом прошлого года — на презентации Xbox в рамках выставки E3 2016. Консоль задумывается как "ультимативное устройство для игр" и должна быть в несколько раз мощнее Xbox One. Тем не менее для Scorpio заявлена поддержка всех игр и аксессуаров для текущего игрового устройства Xbox.
Project Scorpio покажут в этот четверг
Фото: © twitter.com/Jeux Capt
Цена, характеристики и настоящее название Project Scorpio до сих пор не были объявлены. Известно, что Microsoft намерена выпустить консоль уже в конце этого года.