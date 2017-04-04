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Опубликовано 4 апреля 2017, 16:16

Новую консоль Microsoft покажут в этот четверг

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Carlo Carasco

Фото: © twitter.com/Carlo Carasco

Компания Microsoft впервые покажет Project Scorpio, наследницу консоли Xbox One, уже в этот четверг.

Следующая консоль компании Microsoft под кодовым именем Project Scorpio будет впервые показана 6 апреля в 16:00 по московскому времени. Презентация пройдёт на сайте Digital Foundry.

Впервые Microsoft рассказала о существовании Project Scorpio летом прошлого года — на презентации Xbox в рамках выставки E3 2016. Консоль задумывается как "ультимативное устройство для игр" и должна быть в несколько раз мощнее Xbox One. Тем не менее для Scorpio заявлена поддержка всех игр и аксессуаров для текущего игрового устройства Xbox.

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Project Scorpio покажут в этот четверг

Фото: © twitter.com/Jeux Capt

Цена, характеристики и настоящее название Project Scorpio до сих пор не были объявлены. Известно, что Microsoft намерена выпустить консоль уже в конце этого года.

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Станислав Погорский
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