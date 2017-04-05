Мужчины тоже плачут. Как умирали легенды

Red Dead Redemption

Джон Марстон — бывший бандит, вынужденный оставить грязные делишки ради светлого будущего своей семьи. Его вынуждают работать на государственных агентов. По договорённости, он должен призвать к ответу своих бывших подельников, но сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Марстон со слезами на глазах выполняет поручение.

К сожалению, сотрудники бюро оказались не так просты, как рассчитывал Джон. Когда герой уже выдохнул с чистой совестью, на его дом нападает армия прихвостней правительства. Он героически выигрывает время для своей семьи, пока она уезжает в закат, после чего встречает свою судьбу. Помните: всегда нужно платить за содеянное.

Call of Duty: Modern Warfare 3

Джон Соуп Мактавиш — один из самых узнаваемых персонажей серии Call of Duty. Потеснить его может лишь капитан Прайс. Соуп с первых минут производит впечатление крутого парня из боевиков нашего детства, как Джон Макклейн в "Крепком орешке". Создаётся впечатление, что он бессмертен. К огорчению многих, это не так.

Смерть Мактавиша стала одной из самых трагических сцен за всю историю видеоигр. Тем самым моментом, когда мужики не просто пускают скупую слезу, а начинают реветь как маленькие девочки, у которых умер хомячок. Но в смерти этого персонажа нет ничего плохого. Точка в его сюжете поставлена как раз там, где ей место. Он ушёл на высоте, и мы навсегда запомним его тем самым героем из серии Modern Warfare.

The Walking Dead: The Game

Ли Эверетт был обычным профессором истории. Однажды, вернувшись домой, он застаёт свою жену за изменой. В пылу ярости Ли убивает любовника своей благоверной. В итоге он получает пожизненный срок и вся его жизнь смывается в унитаз. Однако наступил апокалипсис, мёртвые восстали из могил и начали лакомиться живыми. В разгар конца света Эверетту удаётся сбежать из-под стражи.

Пытаясь найти убежище, Ли спасает девочку Клементину, которую пыталась съесть её обратившаяся няня. Герои начинают своё путешествие в поисках нового дома. Между ними завязывается настоящая дружба. Эверетт получает дочь, которой у него никогда не было, и заменяет Клем родителей, которых она потеряла. К сожалению, этой истории не суждено закончиться хорошо. Ли заражён, и Клементине предстоит сделать непростой выбор.

Gears of War 3

Серия "шестерёнок войны" пропитана атмосферой безысходности. Человечество на грани вымирания. Но самое главное, что спасти наш вид от вымирания должны простые люди — такие, как мы с вами, только более накачанные. Они также переживают трагедии и не стесняются плакать, несмотря на свою брутальность. Одним из таких вояк стал Доминик Сантьяго. В начале войны он потерял жену, что навсегда оставило отпечаток в его душе.

Оправиться от утраты ему так и не удалось. Да и возможности ему не представилось. В мире, где ежедневно идёт война, нет времени глотать сопли. В итоге психика Доминика сдала. Он решил героически пожертвовать собой ради братьев по оружию. Он устал, и ему было пора на покой. Даже под грудой мышц может скрываться тонкая и ранимая личность.

Tales from the Borderlands

Скутер — один из второстепенных персонажей серии Borderlands. Он простой механик, который снабжает игрока средствами передвижения, неудачно шутит и вообще производит впечатление дурачка. Но даже такие маленькие персонажи способны на большие дела. Несмотря на трусость, он поступает как настоящий герой боевика, жертвуя собой ради высшей цели и уничтожения зла.

Скутер играет одну из ключевых ролей в сюжете Tales from the Borderlands. Он выручает героев в безвыходных ситуациях. В финале снабжает протагонистов настоящей ракетой, на которой команда наших искателей приключений отправляется на борьбу с главным злодеем. Но, как обычно, всё идёт не по плану. Двигатели ракеты дают сбой, Скутер вылезает на обшивку корабля и устраняет поломку, но в самый последний момент его рука застревает в дверце двигателя.