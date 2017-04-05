Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 11:35

Шведская компания вживляет микрочипы в своих сотрудников

Фото: &copy;&nbsp;AP / EAST NEWS

Фото: © AP / EAST NEWS

Почти полторы сотни сотрудников организации Epicenter согласились на чипирование для упрощения прохода через двери и турникеты в офисном здании.

Идентификационный радиочип размером с рисовое зёрнышко вживляется в руку сотрудника и становится его "паспортом". Помимо функций пропуска он также может стать хранилищем персональной информации, которое невозможно потерять. К тому же чипы можно перепрограммировать для синхронизации со смартфоном.

image

Шведская компания вживляет микрочипы под кожу своих сотрудников

Для работодателя подобная технология особенно удобна: так проще отслеживать нахождение сотрудника на рабочем месте, его покупки в местном буфете и оперативно решать инциденты с его участием.

BannerImage
Софья Кадочникова
  • Новости
  • Швеция
  • управление
  • чипирование
  • Бизнес
  • Экономика
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar