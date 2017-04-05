Шведская компания вживляет микрочипы в своих сотрудников

Почти полторы сотни сотрудников организации Epicenter согласились на чипирование для упрощения прохода через двери и турникеты в офисном здании.

Идентификационный радиочип размером с рисовое зёрнышко вживляется в руку сотрудника и становится его "паспортом". Помимо функций пропуска он также может стать хранилищем персональной информации, которое невозможно потерять. К тому же чипы можно перепрограммировать для синхронизации со смартфоном.

Шведская компания вживляет микрочипы под кожу своих сотрудников