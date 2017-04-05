Вышла браузерная игра про пользователей Twitter

В The Subtweet Game игровой процесс заключается в написании твитов и взаимодействии с другими "пользователями" — не реальными людьми, а компьютерными персонажами. Главной целью является привлечение внимания избранного блогера.

Слово Subtweet обозначает твиты, в которых пользователи упоминают кого-то, при этом не используя символ "@", то есть делают это так, чтобы их пост не увидел обсуждаемый человек. В реальном "Твиттере" это явление обычно связано с перепалками и скандалами, в то время как в The Subtweet Game таким образом нужно флиртовать с другими аккаунтами. Авторы предусмотрели несколько типов "людей": агрессивные, озабоченные и даже настоящие боты. Каждый из них по-разному реагирует на твиты игрока.