CМИ сообщают о взрыве на заводе фейерверков в Португалии
Взрыв произошёл в местечке Авойнш недалеко от Порту. Как сообщает Daily Star, в результате взрыва есть погибшие, точное их количество пока не называется. По некоторым данным, число жертв может достигнуть девяти.
#URGENT"7 personnes peut-être décédées après une énorme explosion dans une usine de feux d'artifice d'#Avoes au #Portugal." #BREAKING pic.twitter.com/qEHUdyQ67J— FranceNews24 (@FranceNews24) 4 апреля 2017 г.
Предварительно, взрыв произошёл на фабрике фейерверков. На месте инцидента работают бригады спасателей. На момент взрыва на фабрике находилось 15 человек.