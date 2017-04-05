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Опубликовано 5 апреля 2017, 08:51

Открытый мир станет стандартом для игр серии "Зельда"

Авторы The Legend of Zelda: Breath of the Wild рассказали, что наличие открытого мира может стать стандартом для будущих игр серии.

Фото: &copy; Flickr/Ricardo Saramago

Фото: © Flickr/Ricardo Saramago

В интервью Famitsu разработчики The Legend of Zelda: Breath of the Wild рассказали, как повлияет на серию появление полноценного открытого мира в последней части. По их словам, возможность свободно исследовать гигантскую карту может стать стандартом для будущих "Зельд".

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Открытый мир станет стандартом для серии The Legend of Zelda

Фото: © Flickr/Ricardo Saramago

Также у команды спросили, как Breath of the Wild вписывается в запутанную временную линию франшизы. Они заявили, что "это должно решить ваше воображение" — чёткого ответа у разработчиков нет. Авторы сравнили "Зельду" с книгами истории, которые постоянно меняются из-за новых находок. По этой аналогии Breath of the Wild — только что найденный древний артефакт, который многое меняет.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild доступна на Nintendo Wii U и Switch.

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Станислав Погорский
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