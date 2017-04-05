Авторы Persona 5 открыто угрожают стримерам игры

Хотя обычно эмбарго на публикации, видео и трансляции спадают до официального релиза игры, в случае с Persona 5 издатель Atlus решил ужесточить требования. Обладатели копий игры не могут показывать некоторые части кампании.

Американские стримеры получили письмо от Atlus, в котором их не просто предупреждают об ограничениях, а открыто угрожают применить меры для тех, кто будет показывать прохождение после определённой сюжетной даты. Более того, в более подробных инструкциях издатель то говорит "судить самостоятельно", что можно показывать, а что нет, то указывает конкретные эпизоды, показ которых "крайне не рекомендуется".