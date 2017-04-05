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Опубликовано 5 апреля 2017, 05:12

Авторы Persona 5 открыто угрожают стримерам игры

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

В продажу поступила японская ролевая игра Persona 5, авторы которой высказали крайне негативное отношение к стримерам.

Хотя обычно эмбарго на публикации, видео и трансляции спадают до официального релиза игры, в случае с Persona 5 издатель Atlus решил ужесточить требования. Обладатели копий игры не могут показывать некоторые части кампании.

Американские стримеры получили письмо от Atlus, в котором их не просто предупреждают об ограничениях, а открыто угрожают применить меры для тех, кто будет показывать прохождение после определённой сюжетной даты. Более того, в более подробных инструкциях издатель то говорит "судить самостоятельно", что можно показывать, а что нет, то указывает конкретные эпизоды, показ которых "крайне не рекомендуется".

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Издатель Persona 5 угрожает стримерам

Фото: © wikipedia.org

Наконец, игроки на PS4 обнаружили, что во всей игре заблокирована стандартная функция консоли делать скриншоты и делиться ими в социальных сетях. Atlus делает всё, чтобы мешать игрокам показывать игру.

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