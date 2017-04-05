В Черногории перед зданием Минобороны подняли флаг НАТО

В столице Черногории Подгорице перед зданием Минобороны страны вместе с государственным флагом был поднят флаг НАТО. Глава ведомства Предраг Бошкович заявил, что это было сделано в честь празднования дня основания альянса.

— День основания НАТО — 4 апреля — станет для страны таким же традиционным, как и День армии Черногории. Мы говорим о дате, которая будет частью нашей будущей истории. Самым важным достижением для страны стал мир, безопасность и стабильность — то, чего у нас не было столетиями, — приводит слова Бошковича национальная телерадиокомпания RTCG.

Как отметили в министерстве, торжественное поднятие флага НАТО обусловлено вступлением Черногории в Североатлантический альянс в ближайшем будущем и предстоящим саммитом военного блока в Брюсселе.

Отметим, что власти Черногории объявили о своём намерении вступить в ЕС и НАТО, несмотря на негативное отношение большинства жителей страны к альянсу. Причём низкая популярность военного блока в стране, по мнению черногорских властей — не что иное, как следствие "российского влияния".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс планирует завершить процесс вступления Черногории в свои ряды к концу июня, что, несомненно, "отразится на стабильности Европы".

Как сообщают черногорские СМИ, военный потенциал страны составляет 1850 военнослужащих, несколько самолётов, которые около 10 лет стоят в ангарах без полётов, 14 вертолётов и два катера.