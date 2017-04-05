Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 00:22

В Черногории перед зданием Минобороны подняли флаг НАТО

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

По заявлению министра обороны страны Предрага Бошковича, отныне день основания альянса — национальный праздник.

В столице Черногории Подгорице перед зданием Минобороны страны вместе с государственным флагом был поднят флаг НАТО. Глава ведомства Предраг Бошкович заявил, что это было сделано в честь празднования дня основания альянса.

— День основания НАТО 4 апреля станет для страны таким же традиционным, как и День армии Черногории. Мы говорим о дате, которая будет частью нашей будущей истории. Самым важным достижением для страны стал мир, безопасность и стабильность то, чего у нас не было столетиями, — приводит слова Бошковича национальная телерадиокомпания RTCG.

Как отметили в министерстве, торжественное поднятие флага НАТО обусловлено вступлением Черногории в Североатлантический альянс в ближайшем будущем и предстоящим саммитом военного блока в Брюсселе.

Отметим, что власти Черногории объявили о своём намерении вступить в ЕС и НАТО, несмотря на негативное отношение большинства жителей страны к альянсу. Причём низкая популярность военного блока в стране, по мнению черногорских властей не что иное, как следствие "российского влияния".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс планирует завершить процесс вступления Черногории в свои ряды к концу июня, что, несомненно, "отразится на стабильности Европы". 

Как сообщают черногорские СМИ, военный потенциал страны составляет 1850 военнослужащих, несколько самолётов, которые около 10 лет стоят в ангарах без полётов, 14 вертолётов и два катера.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • НАТО
  • В мире
  • Черногория
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar