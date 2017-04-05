Стриминговый сервис Twitch начал продавать игры
Фото © Associated Press
Компания запустила специальный онлайн-магазин, в котором можно приобретать видеоигры.
4 апреля 2017 года стриминговый сервис Twitch запустил онлайн-магазин игр. Пользователи могут оформить покупку непосредственно во время трансляции. Сейчас в магазине доступно 50 игр.
Twitch запустил онлайн-магазин игр
Фото © Associated Press
Если стоимость игры превышает пять долларов, то пользователь получает специальный сундук Twitch Crate. Он содержит бонусы для онлайн-сервиса. Среди них есть значки, смайлики и сообщения-приветствия Cheering.
До мая Twitch планирует проводить всевозможные розыгрыши призов в честь запуска собственного онлайн-магазина. Сервис позволит заработать стримерам: если во время трансляции пользователи приобретут игру, то ведущий получит пять процентов от стоимости.