Стриминговый сервис Twitch начал продавать игры

Компания запустила специальный онлайн-магазин, в котором можно приобретать видеоигры.

4 апреля 2017 года стриминговый сервис Twitch запустил онлайн-магазин игр. Пользователи могут оформить покупку непосредственно во время трансляции. Сейчас в магазине доступно 50 игр.

Twitch запустил онлайн-магазин игр Фото © Associated Press

Если стоимость игры превышает пять долларов, то пользователь получает специальный сундук Twitch Crate. Он содержит бонусы для онлайн-сервиса. Среди них есть значки, смайлики и сообщения-приветствия Cheering.