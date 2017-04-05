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Регион
Опубликовано 5 апреля 2017, 08:25

Стриминговый сервис Twitch начал продавать игры

Фото &copy; Associated Press

Фото © Associated Press

Компания запустила специальный онлайн-магазин, в котором можно приобретать видеоигры.

4 апреля 2017 года стриминговый сервис Twitch запустил онлайн-магазин игр. Пользователи могут оформить покупку непосредственно во время трансляции. Сейчас в магазине доступно 50 игр.

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Twitch запустил онлайн-магазин игр

Фото © Associated Press

Если стоимость игры превышает пять долларов, то пользователь получает специальный сундук Twitch Crate. Он содержит бонусы для онлайн-сервиса. Среди них есть значки, смайлики и сообщения-приветствия Cheering.

До мая Twitch планирует проводить всевозможные розыгрыши призов в честь запуска собственного онлайн-магазина. Сервис позволит заработать стримерам: если во время трансляции пользователи приобретут игру, то ведущий получит пять процентов от стоимости.

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Сергей Сурепин
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